Carabineros llama a retiro a coronel encargado de Labocar tras robo al interior de edificio institucional

Desde la institución policial ratificaron la salida del coronel Roberto Saravia Velásquez por su "responsabilidad de mando en los hechos".

Carabineros se refirió a las medidas adoptadas luego del robo producido al interior del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) durante el pasado sábado.

El hecho se produjo en el cuartel policial ubicado en calles Santa Elena con Carlos Lorca.

Preliminarmente, se indicó que el robo se habría producido por una abertura en una pared que se habría realizado desde un local comercial abandonado contiguo al recinto policial.

Al respecto, desde la institución señalaron que “debido a los acontecimientos ocurridos en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros LABOCAR, el mando de la institución ha llamado a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe de la citada repartición, por su responsabilidad de mando en los hechos“.

“Esta medida, responde al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer”, añadieron.

Del mismo modo, sentenciaron que “Carabineros de Chile reitera a la ciudadanía que se continuará trabajando con profesionalismo y dedicación en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, fortaleciendo la confianza y cercanía con la comunidad”.