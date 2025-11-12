Dos carabineros resultan heridos tras chocar patrulla durante persecución en Peñalolén

Los funcionarios colisionaron contra una barrera de contención en avenida Grecia mientras perseguían a un vehículo sin patente que evadió una luz roja. El automóvil sospechoso logró escapar.

Dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados tras chocar su patrulla durante una persecución policial en la comuna de Peñalolén, durante la noche del martes.

El hecho se originó en la avenida Grecia con Azapa, cuando los uniformados realizaban patrullajes preventivos y detectaron que un vehículo no se detuvo ante una luz roja y circulaba sin placas patentes. Al intentar fiscalizarlo, los ocupantes del automóvil emprendieron la huida, iniciándose una persecución hacia el oriente.

En el trayecto, al llegar a la intersección con Los Molineros, el conductor del vehículo policial perdió el control de la patrulla, que terminó impactando una barrera de contención.

Los dos carabineros fueron trasladados al hospital institucional para constatar lesiones, las que no serían de gravedad. En tanto, el vehículo perseguido logró escapar y aún no ha sido ubicado.

La SIAT de Carabineros acudió al lugar para realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas exactas del accidente.