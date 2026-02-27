Carabineros investiga fuga de detenido desde la 47° Comisaría de Las Condes

Según informó Carabineros, el sujeto se encontraba aprehendido por “robo de accesorios” en la 47° Comisaría, ubicada en la comuna de Las Condes. En paralelo, se inició una investigación administrativa para establecer eventuales responsabilidades.

Durante la tarde de este viernes, un sujeto que se encontraba detenido por robo de accesorios en la 47° Comisaría de Las Condes se fugó de la unidad policial.

Según informó Carabineros, el individuo tiene 30 años y registra antecedentes policiales. En ese contexto, la institución inició una investigación administrativa para establecer eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan.

Además, el caso fue puesto en conocimiento a la Fiscalía.

Noticia en desarrollo…