Carabineros hiere a hombre que llegó con cuchillo a subcomisaría en Cabrero: quedó detenido por homicidio frustrado

El hecho ocurrió la tarde del sábado en el exterior de la Subcomisaría de Cabrero, en la Región del Bío Bío. Según Carabineros, el sujeto intentó ingresar para agredir al personal y recibió dos disparos en las piernas.

Carabineros disparó e hirió en las piernas a un hombre que, según información policial, los amenazó con un cuchillo al exterior de la Subcomisaría de Cabrero, en la Región del Bío Bío. El hecho se registró la tarde del sábado y el sujeto quedó detenido a la espera de control y formalización, imputado por homicidio frustrado a carabinero de servicio.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre llegó a la unidad a torso descubierto portando un cuchillo de grandes dimensiones. Según el relato, comenzó a golpear paredes y ventanas mientras lanzaba insultos y amenazas contra los funcionarios.

Carabineros indicó que el sujeto intentó ingresar a la subcomisaría con la intención de agredir al personal de guardia.

La capitán Josette Labletillat, subcomisario (s) de la Quinta Comisaría de Yumbel, señaló que se activaron los protocolos y que el personal solicitó apoyo al servicio de Población.

Según la oficial, el sujeto continuó con las amenazas y, ante el riesgo de una agresión inminente, los efectivos hicieron uso de sus armas de servicio y le propinaron dos disparos en las piernas.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el hombre resultó con lesiones de mediana gravedad, quedó fuera de riesgo vital y fue trasladado a un recinto asistencial. Posteriormente, quedó en calidad de detenido.