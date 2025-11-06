Carabineros detuvo a sujeto que fingió el robo de su auto para ocultar atropello: Víctima está en riesgo vital

La investigación permitió descubrir que el vehículo —oculto y con encargo por robo— estaba directamente vinculado al hecho ocurrido en la madrugada de este jueves en la intersección de Héroes de la Concepción con Tomás Bonilla.

Carabineros detuvo a un hombre en Iquique acusado de fingir el robo de su vehículo con el objetivo de encubrir su responsabilidad en un atropello que dejó a una mujer en riesgo vital.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en la intersección de Héroes de la Concepción con Tomás Bonilla, donde la víctima fue embestida y abandonada en el lugar.

Personal del SAMU la trasladó de urgencia al Hospital Regional de Iquique, donde permanece internada.

Tras el atropello, Carabineros de la 1ª Comisaría inició las diligencias y, con apoyo del OS9, logró identificar el vehículo involucrado gracias al levantamiento de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.

El automóvil, que mantenía encargo por robo, fue encontrado oculto en calle Bernardino Guerra con Arturo Pérez Canto, cubierto con nylon y sin placas patentes.

La investigación reveló que el propietario del vehículo había simulado el robo para desviar la atención policial. Con las pruebas recopiladas, se determinó su vinculación directa con el atropello y fue detenido.

Por orden de la Fiscalía, personal de la SIAT y LABOCAR quedó a cargo de las pericias mecánicas y biológicas del automóvil, con el fin de confirmar la participación del imputado en el hecho.