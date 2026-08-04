Carabineros detiene a cuatro sujetos tras robo a empresa en Enea: Especies están avaluadas en $67 millones

Cuatro sujetos fueron detenidos luego de robar a una empresa en Pudahuel (Región Metropolitana).

El hecho se produjo la madrugada de este martes en una empresa ubicada en la calle La Oración, en el Parque Enea, donde los individuos llegaron en vehículo y sustrajeron especies avaluadas en $67 millones.

El procedimiento policial se originó cuando Carabineros, a través del monitoreo de cámaras de seguridad del recinto, detectó la presencia de los antisociales, quienes estaban trasladando las especies desde una bodega hasta una caseta de seguridad, para luego cargarlas en un vehículo.

Ante ello, personal policial acudió inmediatamente al lugar, sorprendiendo a los involucrados en flagrancia y concretando su arresto.

Los artículos robados correspondían a ropa de cama.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.