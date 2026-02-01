Carabineros detiene a 17 personas tras operativo nocturno en barrios bohemios de Santiago

Producto de esta labor, se cursaron 13 infracciones por faltas a la Ley de Tránsito y 25 relacionadas con la Ley de Alcoholes.

Durante la noche del sábado, Carabineros de Chile realizó una ronda focalizada nocturna en los barrios Lastarria, Bellavista y San Pablo, en la comuna de Santiago.

El procedimiento dejó 17 detenidos, quienes mantenían antecedentes penales por delitos asociados a la Ley de Armas y Explosivos; detenciones vigentes, porte de armas y Ley 20.000, entre otros.

Producto de esta labor, se cursaron 13 infracciones por faltas a la Ley de Tránsito y 25 relacionadas con la Ley de Alcoholes.

Finalmente, se realizaron 1.031 controles de identidad, 290 controles vehiculares y 27 inspecciones a locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.