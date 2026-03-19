Carabineros desmiente muerte de sargento baleado en Puerto Varas y confirma que sigue con vida conectado a soporte vital

Durante la madrugada, la Fiscalía de Los Lagos, la PDI y la Delegación Presidencial de Osorno difundieron erróneamente el fallecimiento del funcionario herido el 11 de marzo. La institución uniformada emitió un comunicado aclarando que no ha recibido parte médico que confirme su deceso y que su condición, aunque compleja, se mantiene.

Carabineros desmintió este jueves la información difundida durante la madrugada por diversos organismos públicos que daban cuenta del fallecimiento del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, el funcionario baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo en Puerto Varas.

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que el uniformado sigue con vida y permanece conectado a soporte vital a la espera de procedimientos médicos.

La precisión de Carabineros

En la declaración, Carabineros agradeció las muestras de cariño y respeto, pero enfatizó que “hasta ahora no hemos recibido parte médico que dé cuenta del fallecimiento. La única persona que puede constatar la muerte de alguien es un médico”.

La institución reconoció que la condición del sargento es “compleja y casi irreversible”, y advirtió que la jornada de hoy será “delicada y decisiva”. Pese a los reportes erróneos emitidos por la Fiscalía de Los Lagos, la PDI y la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, Carabineros insistió en que cualquier novedad será informada oportunamente por los canales oficiales.