Carabineros desarticula presunta red que enviaba celulares robados desde Chile a Hong Kong

La detención del sospechoso permitió reforzar la tesis de una estructura dedicada a acopiar teléfonos sustraídos en Santiago y enviarlos al extranjero mediante encomiendas declaradas con datos falsos, una operación que ahora se investiga por sus posibles vínculos con redes internacionales de contrabando tecnológico.

Un operativo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Occidente terminó con la detención de un ciudadano venezolano señalado como posible articulador de un sistema dedicado a sacar del país celulares robados.

Su captura se concretó la mañana del viernes en San Joaquín, donde se incautaron numerosos teléfonos y computadores, elementos que apuntan a una presunta operación de recolección y envío de aparatos sustraídos.

De acuerdo con la indagatoria liderada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, la red habría despachado equipos entre 2023 y enero de 2025 mediante encomiendas internacionales. Los paquetes, enviados a través de FedEx, eran declarados con descripciones engañosas, como repuestos automotrices o piezas electrónicas, para evitar controles.

Más de una decena de víctimas han sido vinculadas hasta ahora al caso, todas con robos ocurridos en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Conexión con investigaciones en el extranjero

La pesquisa chilena se enlaza cono diligencias desarrolladas en el Reino Unid, donde la policía llevó a cabo a fines de octubre un amplio despliegue para contener el aumento de sustracción de teléfonos móviles. Aquella acción contempló allanamientos en 28 direcciones, 18 detenciones y la recuperación de cerca de dos mil equipos, según informó la BBC.

El origen del caso británico fue la localización de un iPhone robado que terminó rastreado hasta un centro de acopio próximo al aeropuerto de Heathrow. Allí se identificó una caja destinada a Hong Kong que contenía ese dispositivo y otros 894 aparatos.

Ese hallazgo permitió a las autoridades británicas detectar una red dedicada al contrabando tecnológico que enviaba a Asia una parte sustantiva de los celulares robados en Londres, estimada en alrededor del 40% del total.