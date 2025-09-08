Carabineros del OS7 allana casa de Jere Klein en Chicureo

El artista se encuentra actualmente en Medellín, Colombia, y no ha sido vinculado formalmente a ningún delito.

En el marco de una investigación relacionada con una presunta organización criminal, Carabineros del OS7 ejecutó este lunes una serie de allanamientos en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Uno de los domicilios intervenidos corresponde a la vivienda del cantante urbano Jere Klein, ubicada en el exclusivo sector de Chicureo, comuna de Colina.

El procedimiento fue autorizado por la justicia, luego de que surgieran antecedentes que vincularían el inmueble con posibles actividades ilícitas. Fuentes cercanas al caso indicaron que en la propiedad podrían mantenerse pruebas clave en la indagatoria, lo que motivó el ingreso de los equipos policiales.

Según 24Horas, Jere Klein, uno de los referentes actuales del género urbano en Chile, no se encontraba presente durante el operativo. Según confirmaron fuentes policiales, el artista se encuentra actualmente en Medellín, Colombia,

lo que por ahora descarta su participación directa en los hechos investigados.

Hasta el momento, no hay confirmación de que el cantante esté formalmente involucrado en algún delito y su equipo han emitido declaraciones públicas respecto al procedimiento.