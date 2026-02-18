País judicial

Carabineros condenados por torturas: Justicia acredita delitos ocurridos en Estación Central entre 2017 y 2018

Por CNN Chile

18.02.2026 / 10:50

{alt}

La sentencia consignó que uno de los hechos involucró a un perro policial, el que fue forzado a morder a una persona.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al subteniente de Carabineros Carlos Julio Raúl Leal Aqueveque a la pena única de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor de dos delitos consumados de tortura y tres delitos consumados de apremios ilegítimos simples.

El tribunal acreditó que los delitos fueron perpetrados en la comuna de Estación Central entre 2017 y 2018.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal -de forma unánime- condenó, además, a Leal Aqueveque a las penas de 3 años y un día y 61 días de presidio y accesorias legales, como autor de los delitos consumados de falsificación de instrumento público y detención ilegal.

Además, fueron condenados tres otros carabineros: el cabo 1° Carlos Soto recibió 5 años y un día por tortura y 541 días por apremios; el caboCamilo Vásquez obtuvo penas idénticas por tortura y falsificación de instrumento público; y el teniente Carlos Calderón fue sentenciado a 4 años por apremios agravados.

Para estos dos últimos, las penas se dieron por cumplidas tras su paso por prisión preventiva.

Dentro de los delitos acreditados en la sentencia, se encuentra el hecho que se utilizó intencionalmente a un perro policial para atacar a una persona, tanto dentro del Terminal Sur como al interior de la 21ª Comisaría de Estación Central.

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

País Millonario contrabando en el Aeropuerto de Santiago: Condenan a sujeto por intentar ingresar con 30 mil dólares a Chile
Los Therians chilenos rompen el silencio: "No estamos locos", "no comemos comida de perro" y "tomamos agua desde el suelo"
Exposición solar: ¿Cuándo acudir a un especialista? | CNN Tiempo
Lollapalooza Chile 2026: Estos son los horarios confirmados en los que se presentarán los artistas
Estados Unidos acusa a China de hacer una prueba nuclear encubierta y amenaza con retomar las suyas para no quedar "en desventaja"
Corte rechaza desafuero para Claudio Orrego | CNN Prime