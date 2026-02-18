Carabineros condenados por torturas: Justicia acredita delitos ocurridos en Estación Central entre 2017 y 2018

La sentencia consignó que uno de los hechos involucró a un perro policial, el que fue forzado a morder a una persona.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al subteniente de Carabineros Carlos Julio Raúl Leal Aqueveque a la pena única de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor de dos delitos consumados de tortura y tres delitos consumados de apremios ilegítimos simples.

El tribunal acreditó que los delitos fueron perpetrados en la comuna de Estación Central entre 2017 y 2018.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal -de forma unánime- condenó, además, a Leal Aqueveque a las penas de 3 años y un día y 61 días de presidio y accesorias legales, como autor de los delitos consumados de falsificación de instrumento público y detención ilegal.

Además, fueron condenados tres otros carabineros: el cabo 1° Carlos Soto recibió 5 años y un día por tortura y 541 días por apremios; el cabo 2° Camilo Vásquez obtuvo penas idénticas por tortura y falsificación de instrumento público; y el teniente Carlos Calderón fue sentenciado a 4 años por apremios agravados.

Para estos dos últimos, las penas se dieron por cumplidas tras su paso por prisión preventiva.

Dentro de los delitos acreditados en la sentencia, se encuentra el hecho que se utilizó intencionalmente a un perro policial para atacar a una persona, tanto dentro del Terminal Sur como al interior de la 21ª Comisaría de Estación Central.