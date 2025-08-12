País empleo

Carabineros busca civiles para trabajar a lo largo de Chile: Algunos sueldos bordean los $2 millones

Por CNN Chile

12.08.2025 / 12:11

La institución está buscando una amplia cantidad de cargos. Carpintero, contador y asesor jurídico son solo algunas de las ofertas laborales.

Carabineros de Chile abrió un nuevo proceso de incorporación de civiles a sus filas para fortalecer diversas áreas de apoyo institucional.

En esta oportunidad se buscan 19 trabajadores en distintos cargos para llenar vacantes disponibles en las regiones Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Lagos y Magallanes.

Desde la institución detallaron que las vacantes contemplan sueldos que oscilan entre los $607.000 y más de $2.000.000 mensuales, según el perfil profesional requerido.

Este llamado forma parte de la política institucional de fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnicas de la institución, incorporando profesionales y técnicos que “apoyen la labor operativa de Carabineros en distintas áreas”.

¿Cómo postular?

  • Quienes deseen participar de esta convocatoria pueden ingresar al sitio web oficial de Carabineros (postulaciones.carabineros.cl).
  • Desde allí, podrán acceder a los perfiles requeridos, documentación necesaria y plazos establecidos.

¿Qué puestos de trabajo hay en Carabineros?

  • Administrativo Autoridad Fiscalizadora OS10 Prefectura Talca: $830.296.
  • Auxiliar Contable, Tarapacá: $1.042.432
  • Auxiliar Contable, Departamento Fomento Equino: $830.296
  • Asesor Jurídico, Dirección de Bienestar: $1.760.20
  • Servicio de Mantención de Cuartel, 24ª Comisaría Melipilla: $836.296
  • Administrativo, 24ª Comisaría Melipilla: $830.296
  • Administrativo, Prefectura Magallanes: $1.201.296
  • Auxiliar Social, Prefectura Linares: $830.296
  • Estafeta, Prefectura Talca: $607.049
  • Contador Auditor, Subcontraloría Sur: $2.037.429
  • Telefonista, 9ª Comisaría Guardia del Congreso Nacional: $607.040
  • Cocinero, 7ª Comisaría de Fuerzas Especiales Valparaíso: $892.799
  • Administrativo, Prefectura Viña del Mar: $830.296
  • Carpintero, zona Valparaíso: $830.296
  • Evaluador y Coordinador de Proyectos, zona Valparaíso: $1.760.200
  • Administrativo, 3ª Comisaría Los Andes: $830.296
  • Administrativo, Comisaría La Ligua: $830.296
  • Mantención de Cuartel, zona Coquimbo: $883.330
  • Archivero, zona Los Lagos: $909.847

