Carabineros allana casa en La Pintana, presuntamente usada como lugar de cautiverio en secuestro de empresario en Quilicura

El domicilio habría sido utilizado como lugar de cautiverio, y las autoridades investigan la posible existencia de otros inmuebles vinculados al caso.

En el marco de la investigación por el secuestro del empresario en Quilicura, registrado el pasado 8 de agosto, personal del OS9 de Carabineros realizaron este jueves un allanamiento en la comuna de La Pintana, específicamente en la población El Castillo.

El operativo se concentró en una vivienda ubicada en la calle Inés de Suárez, la cual, según fuentes policiales, habría sido utilizada como lugar de cautiverio de Rodrigo Cantergiani durante varias horas tras su secuestro.

La diligencia no solo apuntó a ese domicilio.

Según información preliminar, existe al menos otro inmueble en el sector poniente de la misma población que también estaría relacionado con el caso.

Las autoridades no descartan que esos lugares hayan sido utilizados para mantener a otras eventuales víctimas en situaciones similares, aunque esa línea aún está siendo investigada.

Hasta el momento, no se han confirmado nuevas detenciones, pero desde Carabineros y el Ministerio Público se indicó que las diligencias continúan en desarrollo.