Carabinero atacado con un ladrillo en Las Condes permanece en riesgo vital: detenido el agresor

El sargento Gabriel Hernández fue gravemente herido durante una fiscalización en Fiestas Patrias. El general Marcelo Araya y el ministro Luis Cordero calificaron el ataque como una “acción homicida” y confirmaron la detención del responsable.

Un funcionario de Carabineros permanece en riesgo vital tras ser atacado con un ladrillo en la comuna de Las Condes. El hecho ocurrió la tarde de este jueves, en el marco de las Fiestas Patrias, durante un procedimiento de fiscalización.

El sargento segundo Gabriel Hernández, de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas, realizaba controles en la avenida Padre Hurtado cuando solicitó la identificación a un individuo que consumía alcohol en la vía pública. El sujeto se resistió al control, ingresó a una vivienda y lanzó un adoquín que impactó en la cabeza del policía.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, visitó al funcionario en el Hospital Dipreca y señaló que “el día de hoy fue brutalmente agredido en el marco de un procedimiento policial”. Agregó que el uniformado está siendo intervenido y que su estado es de extrema gravedad.

El agresor fue detenido luego de ser herido por el acompañante del sargento, quien respondió al ataque. Según informó Araya, el detenido es un ciudadano chileno mayor de edad con antecedentes policiales previos. “Se encuentra a disposición del Ministerio Público”, indicó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó lo ocurrido como “una acción homicida” y recalcó que Carabineros “trabaja mientras el resto festeja”. El secretario de Estado confirmó que el Presidente Gabriel Boric fue informado del caso.

La institución policial y el gobierno expresaron su apoyo a la familia de Hernández y rechazaron la violencia contra quienes cumplen labores preventivas en el país.