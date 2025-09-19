País las condes

Carabinero atacado con un ladrillo en Las Condes permanece en riesgo vital: detenido el agresor

Por CNN Chile

19.09.2025 / 10:52

{alt}

El sargento Gabriel Hernández fue gravemente herido durante una fiscalización en Fiestas Patrias. El general Marcelo Araya y el ministro Luis Cordero calificaron el ataque como una “acción homicida” y confirmaron la detención del responsable.

Un funcionario de Carabineros permanece en riesgo vital tras ser atacado con un ladrillo en la comuna de Las Condes. El hecho ocurrió la tarde de este jueves, en el marco de las Fiestas Patrias, durante un procedimiento de fiscalización.

El sargento segundo Gabriel Hernández, de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas, realizaba controles en la avenida Padre Hurtado cuando solicitó la identificación a un individuo que consumía alcohol en la vía pública. El sujeto se resistió al control, ingresó a una vivienda y lanzó un adoquín que impactó en la cabeza del policía.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, visitó al funcionario en el Hospital Dipreca y señaló que “el día de hoy fue brutalmente agredido en el marco de un procedimiento policial”. Agregó que el uniformado está siendo intervenido y que su estado es de extrema gravedad.

El agresor fue detenido luego de ser herido por el acompañante del sargento, quien respondió al ataque. Según informó Araya, el detenido es un ciudadano chileno mayor de edad con antecedentes policiales previos. “Se encuentra a disposición del Ministerio Público”, indicó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó lo ocurrido como “una acción homicida” y recalcó que Carabineros “trabaja mientras el resto festeja”. El secretario de Estado confirmó que el Presidente Gabriel Boric fue informado del caso.

La institución policial y el gobierno expresaron su apoyo a la familia de Hernández y rechazaron la violencia contra quienes cumplen labores preventivas en el país.

 

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Carabinero atacado con un ladrillo en Las Condes permanece en riesgo vital: detenido el agresor
Universidad de Chile vs Alianza Lima por el pase a la semifinal de Copa Sudamericana: Fecha, hora y estadio
Paracaidistas, 21 cañonazos y homenajes: Las novedades de la Parada Militar 2025
Ejército conmemora 215 años de historia con tradicional Parada Militar en el Parque O’Higgins
Jimmy Fallon se pronuncia tras suspensión de Jimmy Kimmel y bromea con censura: "Todavía podemos decir lo que queremos"
Arturo Vidal ironiza con celebraciones borracho y asegura que estas fiestas estará “en casa, tranquilo”