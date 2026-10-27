Carabinero muere al interior de la Tenencia de Isla de Maipo: OS9 investiga el caso

Un cabo segundo de Carabineros fue encontrado muerto en la Tenencia de Isla de Maipo, en la Región Metropolitana. La Fiscalía Occidente confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

La institución señaló en un comunicado citado por T13 que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, el funcionario habría atentado contra su vida con su arma particular. Personal de la unidad le prestó primeros auxilios en el lugar, pero falleció pese a los esfuerzos.

El Ministerio Público instruyó al OS9, al Laboratorio de Criminalística (Labocar) y al Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar) realizar las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. Además, Carabineros dispuso un sumario administrativo.

La institución expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del funcionario, y comprometió apoyo institucional.

“Sin duda es un hecho que nos preocupa muchísimo, nos apena muchísimo y esperemos tener la certeza total de los hechos en las próximas horas”, sostuvo el ministro de Seguridad, Martín Arrau.