Carabinero pedía licencias falsas para participar en asaltos: Usaba sistema institucional y atacó a sus colegas

El cabo primero, identificado como Lucio Orellana Ibáñez, habría participado en asaltos y “quitadas de droga” mientras estaba con licencia médica. Usaba una base de datos interna de Carabineros para entregar información sensible a la banda.

Un cabo primero de Carabineros fue acusado de integrar una banda delictual dedicada a asaltos y “quitadas de droga”, mientras se encontraba con licencia médica. Según un reportaje de Chilevisión, el funcionario utilizó un sistema exclusivo de la institución para acceder a información confidencial de las víctimas y entregarla a sus cómplices.

El uniformado fue identificado como Lucio Orellana Ibáñez, funcionario activo de la subcomisaría de Requínoa, en la Región de O’Higgins. La investigación sostiene que el carabinero solicitaba licencias falsas para ausentarse del trabajo y participar en los delitos.

El asalto que reveló su participación

El caso se descubrió tras un asalto frustrado el 18 de enero en Peñalolén. Cinco hombres, vestidos con uniformes de Carabineros y movilizados en un furgón, intentaron simular un procedimiento policial. El dueño de casa sospechó y llamó a la policía real.

Cuando la patrulla llegó al lugar, los falsos funcionarios huyeron y dispararon tres veces contra los vehículos policiales. La persecución terminó en La Florida, donde los delincuentes abandonaron el furgón. En su interior se hallaron uniformes, armas y dos teléfonos celulares, uno perteneciente al cabo Orellana.

Los peritajes al teléfono del carabinero revelaron que un día antes del asalto intentó gestionar una licencia médica. En los mensajes analizados, Orellana le comentaba a uno de sus compañeros que buscaba quedar libre para poder “trabajar”, término que usaban como clave para referirse a los asaltos.

“Me fue mal con tu hermana, compadre. Ninguno de los dos locos está tirando licencia a Dipreca… mañana voy al Hoscar temprano para poder quedarme unos días y poder ‘trabajar’”, se lee en uno de los mensajes expuestos por la Fiscalía.

El fiscal Omar Mérida explicó que el caso podría involucrar a más funcionarios activos, debido a que los registros telefónicos apuntan a una red delictiva coordinada con acceso a información institucional. El sistema AUPOL, utilizado por Orellana, es de uso exclusivo para Carabineros y contiene antecedentes sobre personas, vehículos y procedimientos.

Durante la formalización, el Ministerio Público reveló conversaciones donde los integrantes de la banda reconocen haber reclutado a otros carabineros. “Los locos han trabajado bien, no los tratamos como que ‘vo soy paco’, los tratamos como personas, como uno más de nosotros”, se escuchó en uno de los audios interceptados.

La investigación continúa para determinar el grado de participación del cabo Orellana y establecer si existen más funcionarios activos involucrados en los delitos.