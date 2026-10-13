Carabinero resulta baleado al enfrentar a sujetos que ingresaron a su casa en Nueva Imperial: Uno murió

Un funcionario de Carabineros resultó herido a bala durante un violento intento de robo en su vivienda en Nueva Imperial, Región de La Araucanía, hecho en el que uno de los presuntos asaltantes murió.

De acuerdo a lo que informaron medios como Emol, el hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas de este martes, cuando entre cuatro y cinco sujetos habrían intentado ingresar armados al inmueble donde se encontraba el carabinero junto a su pareja.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, se produjo un intercambio de disparos y el funcionario utilizó su arma para repeler el ataque.

El subprefecto Sergio Alarcón, de la Brigada de Homicidios de Temuco, señaló que los sujetos “habrían intentado ingresar a un inmueble particular utilizando armas de fuego y efectuando disparos hacia el interior”.

En ese contexto, el carabinero recibió un impacto de bala en el hombro y fue trasladado para recibir atención médica. Se mantiene en observación y fuera de riesgo vital.

Uno de los involucrados en el asalto fue herido de muerte durante el enfrentamiento. Según antecedentes preliminares, tendría 22 años.

La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realizan diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos, identificar a los demás involucrados y dar con su paradero.