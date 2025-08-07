País quilicura

Carabinero frustra encerrona a camión en Quilicura: Delincuentes se llevaron al pioneta

Por CNN Chile

07.08.2025 / 07:54

El funcionario policial logró evitar el robo del camión, pero los asaltantes huyeron llevándose al acompañante del conductor. Carabineros mantiene operativo para encontrarlo.

Un carabinero de civil frustró una encerrona en contra de un camión durante la madrugada de este jueves en Quilicura, específicamente en el enlace de Vespucio Norte con Costanera Norte.

Según explicó el teniente Rodrigo León, el funcionario se dirigía a su trabajo cuando presenció el intento de robo de un camión cargado con electrodomésticos. Ante esto, decidió intervenir y utilizó su arma de servicio para repeler a los asaltantes.

Si bien logró evitar que los delincuentes se llevaran el vehículo, los antisociales lograron huir con el pioneta que iba como acompañante del conductor del camión. El chofer quedó en el lugar tras la acción del policía.

Carabineros activó un operativo para dar con el paradero del trabajador secuestrado, mientras que el camión fue trasladado a una comisaría para realizar peritajes.

