Carabinero es trasladado en helicóptero a Santiago tras grave accidente en Sagrada Familia

Un sargento primero de Carabineros fue trasladado vía aérea a Santiago este sábado debido a las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido la noche anterior en la comuna de Sagrada Familia, Región del Maule.

El funcionario, perteneciente a la Tenencia Sagrada Familia de la 4ª Comisaría de Molina, viajaba en una motocicleta cuando se produjo una colisión con otro vehículo por causas que permanecen bajo investigación.

Tras el accidente fue llevado inicialmente al Hospital de Curicó, donde permaneció durante la noche y recibió atención para estabilizar su condición. Durante la mañana del sábado, un helicóptero institucional concretó su traslado hasta la Región Metropolitana para continuar su tratamiento especializado en el Hospital de Carabineros, ubicado en Ñuñoa.

Los antecedentes disponibles dan cuenta de múltiples lesiones producto del impacto. Entre ellas se han reportado daños de gravedad en ambas rodillas y una fractura en la muñeca izquierda. Información local también ha reportado una lesión a nivel cerebral.

Los reportes más recientes difieren respecto de la descripción de su condición médica: mientras algunos antecedentes señalan que permanece grave y con diagnóstico reservado, información local posterior indicó que se encontraba estable después de recibir atención en Curicó.

Por esa razón, evitaría afirmar un estado clínico más específico sin una actualización oficial de la institución.

SIAT investiga las circunstancias del accidente

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Talca quedó a cargo de las diligencias destinadas a reconstruir la dinámica del hecho y establecer sus causas.

Hasta ahora no se ha establecido públicamente una eventual responsabilidad de alguno de los conductores involucrados, por lo que la investigación deberá determinar las circunstancias que antecedieron a la colisión.

El accidente ocurrió mientras el sargento se encontraba de franco y se desplazaba en una motocicleta particular, según los antecedentes publicados este sábado.