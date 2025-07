Carabinero denuncia a su superior por burlas sobre su peso: “Me dijeron que me hiciera una chaqueta con un mantel”

El funcionario acusó que fue humillado públicamente por su aspecto físico, incluyendo una caricatura que circuló en WhatsApp. Reclama que su denuncia avanza más lento que el sumario en su contra.

Un funcionario de Carabineros en la Región de Coquimbo presentó una denuncia por Ley Karin tras ser víctima de reiteradas burlas por su apariencia física, las cuales incluyeron una caricatura que circuló entre sus superiores y compañeros.

Se trata de Felipe Barraza, quien recientemente se licenció en Derecho y solicitó realizar su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial. Según su relato, al asistir a una reunión con jefes de Carabineros y de la PDI en Vicuña, fue blanco de múltiples comentarios ofensivos.

“Como no había chaquetas de mi talla, me sugirieron que me hiciera una con un mantel”, declaró. Pero lo más grave ocurrió cuando un colega difundió una caricatura burlona suya por WhatsApp, la cual fue incluso exhibida al general jefe de zona: “Me percaté que todos se reían, y el general me mostró la imagen”, afirmó Barraza.

Producto del impacto emocional, el carabinero acudió a atención médica, donde recibió una licencia de 10 días, la que luego se extendió por recomendación psiquiátrica. Sin embargo, su situación se complicó más aún cuando una denuncia anónima alertó a la institución de que estaba haciendo su práctica mientras se encontraba con licencia.

Barraza alega que el artículo 8 del Código del Trabajo establece que las prácticas profesionales no constituyen vínculo laboral y, por ende, no deberían considerarse incompatibles con una licencia médica. A pesar de ello, la institución abrió un sumario administrativo para desvincularlo.

“Mi denuncia fue presentada el 9 de abril y no avanza, pero el sumario para echarme va más rápido. ¿Por qué otros generales pueden hacer sus prácticas y yo no? ¿Será porque denuncié al jefe de zona?”, se preguntó el funcionario, quien acusa una situación de poder desigual y represalia institucional.

La Ley Karin fue creada para combatir el acoso laboral y el maltrato en ambientes jerárquicos, permitiendo sanciones más eficaces en casos de abuso. Barraza solicita que se le permita continuar con su formación profesional sin discriminación.