Carabinero abatió a sujeto que lo atropelló tras evadir control vehicular en Estación Central

El funcionario policial disparó con su arma de fuego en dos oportunidades.

Un carabinero abatió a un sujeto que intentó atropellarlo para evadir una fiscalización vehicular en Estación Central (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió a eso de las 14:20 horas, cuando funcionarios realizaban diversos controles vehiculares y de personas en la zona, momento en que un sujeto evadió la acción policial.

Debido a ello, se efectuó un seguimiento controlado por un par de metros, por lo que el efectivo le solicitó al conductor -que viajaba solo- que detuviera su marcha; sin embargo, hizo caso omiso y atropelló al funcionario.

En ese momento, el carabinero “hizo uso de su arma de fuego en dos ocasiones, amparado bajo la ley de legítima defensa, lamentablemente falleciendo el conductor con una lesión grave en la región del tórax”, indicó el coronel Claudio Pavez de la Prefectura Central.

El funcionario policial ya se había bajado de su motocicleta y “estaba posicionado con su arma desenfundada para solicitar que el conductor no siguiera avanzando en el vehículo y en ese instante es cuando es atropellado”. Esto quedó registrado en la cámara corporal que utilizaba el efectivo.

El coronel detalló que el fallecido “tiene un amplio prontuario policial, tiene antecedentes por distintos delitos, por infracción a la ley de drogas, robo en lugar no habitado, entre otros”.

Si bien el auto que manejaba no mantenía encargo por robo, sí “es un vehículo suburban que mantiene sus vidrios polarizados, y al efectuar una revisión se encontró droga al interior“.

En tanto, el carabinero fue trasladado al hospital institucional, donde se encuentra fuera de riesgo vital, aunque “presenta un fuerte dolor en la extremidad izquierda, que fue el lugar donde el vehículo impactó su extremidad”.