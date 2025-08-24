Carabinero abate a conductor que intentó atropellarlo durante persecución en Conchalí

El hecho ocurrió durante un control vehicular cuando el sujeto se negó a detenerse y emprendió fuga, culminando con el uso de arma de servicio que impactó al conductor mortalmente.

Un hombre falleció durante la madrugada del domingo tras ser baleado por un carabinero en medio de un procedimiento policial en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana. El incidente ocurrió en la intersección de 12 de Mayo con Teniente Merino, donde funcionarios de la 5° Comisaría realizaban labores preventivas.

Según informó la PDI, el conductor de un vehículo “se negó a detenerse ante un control y emprendió la huida a gran velocidad”. Durante la persecución, el sujeto realizó una maniobra evasiva que culminó con un intento de atropellar a uno de los carabineros.

Investigación en desarrollo

Según reportó T13, el subcomisario José Vallejos, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, explicó que ante la amenaza inminente, el funcionario policial “hizo uso de su arma de servicio y disparó en varias ocasiones contra el vehículo”. Uno de los proyectiles impactó al conductor, quien falleció a pocos metros del lugar. Otros tres ocupantes que viajaban en el automóvil resultaron ilesos.

El Ministerio Público instruyó a la PDI asumir la investigación para determinar las circunstancias exactas del procedimiento. Carabineros mantuvo un operativo en el sector para recopilar testimonios y antecedentes que complementen la indagatoria.