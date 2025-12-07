Carabinera queda herida tras violento asalto en Renca: Logró llegar a la comisaría antes de desvanecerse

La cabo primero fue atacada por un motociclista que le robó su teléfono y la golpeó en la cabeza. Alcanzó a denunciar el hecho en la 7ª Comisaría de Renca antes de perder el conocimiento. No hubo pérdida de elementos fiscales.

Una cabo primero de Carabineros quedó herida tras ser víctima de un violento asalto en la comuna de Renca. La funcionaria logró llegar por sus propios medios hasta la 7ª Comisaría para denunciar el ataque, pero se desvaneció minutos después.

Según informó la institución, la carabinera se trasladaba de civil y pertenece a la 54ª Comisaría de Huechuraba. Durante la jornada apoyaba labores en la 6ª Comisaría de Recoleta y se dirigía hacia su unidad cuando ocurrió el robo.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:40 horas en la intersección de Blanco Encalada con Domingo Santa María. En ese punto, un motociclista la interceptó y le arrebató su teléfono celular.

“La víctima señala que fue increpada por un sujeto en motocicleta, quien le arrebató su teléfono celular utilizando violencia, golpeándola en la cabeza con un objeto contundente y causándole una lesión visible”, detalló Carabineros.

A pesar del golpe, la funcionaria logró avanzar hasta la comisaría, donde alcanzó a entregar los antecedentes del ataque antes de caer al suelo.

Atención médica

La carabinera fue asistida por personal policial y luego trasladada al SAR Renca. Posteriormente fue derivada al Hospital de Carabineros para una evaluación más completa. Desde la institución confirmaron que no hubo pérdida de elementos fiscales durante el asalto.

Carabineros mantiene las diligencias para identificar y detener al agresor.