“Captura tu aura y farmea desde ahora”: Junaeb lanza campaña anticipada de fotografía para la TNE 2027

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) inició anticipadamente la campaña de fotografía para la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) dirigida a cerca de 300 mil alumnos de cuarto y octavo básico que en 2027 pasarán a quinto básico y primero medio, respectivamente.

La campaña, que comenzó antes que en años anteriores, contempla 3.000 módulos de atención en más de 2.500 establecimientos educacionales a lo largo del país, los que estarán disponibles hasta finales de noviembre. La iniciativa incorpora el popular reto entre los jóvenes de “farmear aura”.

El trámite se puede realizar de forma directa en cada colegio por medio del capturador web con el apoyo de los encargados TNE. Y quienes no lo hagan antes del 30 de noviembre de 2026, deberán capturar su imagen durante el inicio escolar del próximo año, demorando la entrega de la tarjeta.

“Estamos sacando la fotografía con tiempo, para que así el próximo año, ojalá en marzo, a más tardar en abril, los alumnos ya tengan su TNE. Invito a los directores de establecimientos a que coordinen con la Junaeb de cada región este proceso de captura temprana”, sostuvo el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, en la presentación de la campaña en Copiapó.

Para los estudiantes de educación superior, el proceso de captura fotográfica comenzará en enero de 2027.