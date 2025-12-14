Así fue la caótica llegada de José Antonio Kast a su local de votación en Paine

La llegada del candidato al Colegio María Ana Mogas, en Paine, estuvo marcada por aglomeraciones y dificultades de acceso, en una jornada clave de la segunda vuelta presidencial.

El candidato presidencial José Antonio Kast llegó la mañana de este domingo a su local de votación en la comuna de Paine, acompañado de su pareja María Pía Adriasola, en una escena marcada por desorden, aglomeraciones y dificultades para el desplazamiento de la prensa y de los propios votantes.

Kast arribó al Colegio María Ana Mogas cerca de las 09:40 horas para emitir su sufragio.

La caótica llegada del candidato de oposición

La llegada del abanderado se produjo en un contexto de empujones, gritos y llamados al orden, lo que generó momentos de confusión en los accesos al establecimiento y complicó el tránsito normal de personas que se dirigían a votar.

El ingreso al local tuvo dificultades tanto para el trabajo de los equipos de prensa como para el avance del propio candidato hacia el interior del colegio.

Kast se dirigió a la mesa 65, atravesando el patio del establecimiento rodeado de fotógrafos, camarógrafos y simpatizantes.

Luego de sufragar, el candidato permaneció algunos minutos al interior del local y posó para fotos antes de depositar el voto en la urna.

La votación de Kast se desarrolla en el marco de la segunda vuelta presidencial, que definirá quién asumirá la Presidencia de la República por los próximos cuatro años.

En tanto, la otra candidata en competencia, Jeannette Jara, aún no ha emitido su voto. Según lo programado, se espera que la abanderada salga a sufragar a las 13:00 horas en el Liceo Poeta Federico García Lorca, comuna de Conchalí, donde vota en la mesa 78.