Adherentes de Kaiser cantan estrofa del himno nacional asociada con la dictadura durante cierre de campaña

Este miércoles, durante el cierre de campaña del candidato Johannes Kaiser, sus adherentes cantaron la tercera estrofa del himno nacional de Chile, conocida como la “estrofa prohibida”.

La estrofa no ha sido incluida en actos oficiales desde el retorno a la democracia, debido a su vinculación simbólica con la dictadura militar de Augusto Pinochet.

“Vuestros nombres, valientes soldados / que habéis sido de Chile el sostén, nuestros pechos los llevan grabados, lo sabrán nuestros hijos también”, dice el fragmento de la canción patria, que originalmente hacía referencia a la independencia del país.

El acto marcó el cierre formal de la campaña de Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario.

