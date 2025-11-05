País Elecciones 2025

Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 8 en las elecciones 2025

Por CNN Chile

05.11.2025 / 14:22

El Distrito 8 abarca las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú. En esta zona se presenta una amplia diversidad de candidatos a diputados, entre quienes buscan la reelección y otros que viven su primera experiencia electoral.

Una gran decisión enfrentará la ciudadanía el próximo 16 de noviembre, cuando deba escoger a los 155 diputados que renovarán la Cámara Baja.

Según informó el Servicio Electoral de Chile (Servel), se han presentado cerca de 1.096 candidaturas a nivel nacional.

Uno de los distritos más relevantes en la definición de las elecciones presidenciales y parlamentarias será el Distrito 8, que incluye las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Este distrito cuenta con un cupo de ocho diputados y concentra un alto número de votantes, lo que lo convierte en un territorio clave para las distintas fuerzas políticas.

A continuación, las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 8, según la papeleta oficial publicada por el Servel:

B. Verdes, Regionalistas y Humanistas

  • 51.César Leiva Rubio – Independiente / Acción Humanista
  • 52. Carlos Astudillo Ulloa – Independiente / Acción Humanista
  • 53. Javier Ibarra Reyes – Acción Humanista
  • 54.Guillermo Flores Contreras – Federación Regionalista Verde Social
  • 55.Christian Vittori Muñoz – Federación Regionalista Verde Social
  • 56.David Quezada Gómez – Federación Regionalista Verde Social
  • 57. Érica Velásquez Montenegro – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
  • 58.Jaime Cayuqueo Zambrano – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

C. Unidad por Chile

  • 59. Rubén Oyarzo Figueroa – Radical de Chile
  • 60. Viviana Soledad Delgado Riquelme – Liberal de Chile
  • 61.Cristopher Valdivia Olate – Liberal de Chile
  • 62. Gustavo Gatica Villarroel – Independiente (Comunista de Chile)
  • 63.Marcos Barraza Gómez – Comunista de Chile
  • 64.Claudia Atenas Soza – Demócrata Cristiano
  • 65.Juan Carlos Valdivia Leña – Independiente (Demócrata Cristiano)
  • 66.Tatiana Urrutia Herrera – Frente Amplio
  • 67.Claudia Mix Jiménez – Frente Amplio

D. Izquierda Ecologista Popular, Animalista y Humanista

  • 68.Elisa Andrea Rojas Herrera – Independiente / Humanista
  • 69.María Teresa Álvarez Aguilar – Humanista
  • 70.Máximo Quitral Rojas – Independiente / Humanista
  • 71.Rossana del Pilar Tarsetti Guajardo – Independiente / Humanista
  • 72.Pablo Andrés Morales Montoya – Independiente / Humanista
  • 73.Yessenia Lía Crisóstomo Valenzuela – Independiente / Humanista
  • 74.Richard Tapia Fuentes – Independiente / Humanista
  • 75.Amauri Alen Quilaleo Valencia – Independiente / Humanista

F. Partido de Trabajadores Revolucionarios

76.Francisco Vladimir Flores Cobo – Partido de Trabajadores Revolucionarios

I. Partido de la Gente

  • 77. Cristián Contreras Radovic
  • 78.Leyla Massiel Jara López
  • 79.Richard Matta Parra
  • 80.Lucy Muñoz Marticorena
  • 81.Sandra Luz Vergara Castro
  • 82.Félix Enrique Molina Riquelme 
  • 83.Jacqueline Patricia Alarcón Bórquez 
  • 84.Andrés Henríquez Riquelme 

J. Chile Grande y Unido

  • 85. Jorge Galdames Horóstica – Demócratas Chile
  • 86.Gonzalo Egas Pourailly – Demócratas Chile
  • 87.Elizabeth Carrasco Urrutia – Demócratas Chile
  • 88.Rosa Oyarce Suazo – Renovación Nacional
  • 89.César Vega Lazo – Renovación Nacional
  • 90.Nataly Ortúzar Méndez – Renovación Nacional
  • 91.Sebastián Keitel Rondón – Independiente / Unión Demócrata Independiente
  • 92.Beatriz Lagos Campos – Unión Demócrata Independiente
  • 93.Mario Olavarría Rodríguez – Unión Demócrata Independiente

K. Cambio por Chile

  • 94.Agustín Romero Leiva – Republicano de Chile
  • 95.Enrique Bassaletti Riess – Independiente / Republicano de Chile
  • 96.Catherine Cebulj Navarrete – Republicano de Chile
  • 97.Enrique Muñoz Lagos – Social Cristiano
  • 98.Felipe Corvalán Destefani – Social Cristiano
  • 99.Ítalo Omegna Vergara – Nacional Libertario
  • 100.Anita Escobar Gattas – Independiente / Nacional Libertario
  • 101.Juan Carlos Gómez Escobar – Nacional Libertario
  • 102.Pier Karlezi Hazleby – Nacional Libertario

Crédito: Servel.

 

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump dice que Miami será un "refugio" para quienes "están huyendo del comunismo en Nueva York"
Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía prepara querella de capítulos y formalización contra Ángela Vivanco
Conaf denuncia tala ilegal de bosque nativo en el Biobío: Se cortaron ejemplares de roble, aromo, lingue y avellanillo
Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 9 en las elecciones 2025
ONU condena acoso a Claudia Sheinbaum y exige no normalizar la violencia machista en México
Sorteo de Anatel: Así quedó el orden de los candidatos y candidatas para el último debate presidencial antes de la elección