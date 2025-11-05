Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 8 en las elecciones 2025
05.11.2025 / 14:22
El Distrito 8 abarca las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú. En esta zona se presenta una amplia diversidad de candidatos a diputados, entre quienes buscan la reelección y otros que viven su primera experiencia electoral.
Una gran decisión enfrentará la ciudadanía el próximo 16 de noviembre, cuando deba escoger a los 155 diputados que renovarán la Cámara Baja.
Según informó el Servicio Electoral de Chile (Servel), se han presentado cerca de 1.096 candidaturas a nivel nacional.
Uno de los distritos más relevantes en la definición de las elecciones presidenciales y parlamentarias será el Distrito 8, que incluye las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú.
Este distrito cuenta con un cupo de ocho diputados y concentra un alto número de votantes, lo que lo convierte en un territorio clave para las distintas fuerzas políticas.
A continuación, las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 8, según la papeleta oficial publicada por el Servel:
B. Verdes, Regionalistas y Humanistas
- 51.César Leiva Rubio – Independiente / Acción Humanista
- 52. Carlos Astudillo Ulloa – Independiente / Acción Humanista
- 53. Javier Ibarra Reyes – Acción Humanista
- 54.Guillermo Flores Contreras – Federación Regionalista Verde Social
- 55.Christian Vittori Muñoz – Federación Regionalista Verde Social
- 56.David Quezada Gómez – Federación Regionalista Verde Social
- 57. Érica Velásquez Montenegro – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
- 58.Jaime Cayuqueo Zambrano – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
C. Unidad por Chile
- 59. Rubén Oyarzo Figueroa – Radical de Chile
- 60. Viviana Soledad Delgado Riquelme – Liberal de Chile
- 61.Cristopher Valdivia Olate – Liberal de Chile
- 62. Gustavo Gatica Villarroel – Independiente (Comunista de Chile)
- 63.Marcos Barraza Gómez – Comunista de Chile
- 64.Claudia Atenas Soza – Demócrata Cristiano
- 65.Juan Carlos Valdivia Leña – Independiente (Demócrata Cristiano)
- 66.Tatiana Urrutia Herrera – Frente Amplio
- 67.Claudia Mix Jiménez – Frente Amplio
D. Izquierda Ecologista Popular, Animalista y Humanista
- 68.Elisa Andrea Rojas Herrera – Independiente / Humanista
- 69.María Teresa Álvarez Aguilar – Humanista
- 70.Máximo Quitral Rojas – Independiente / Humanista
- 71.Rossana del Pilar Tarsetti Guajardo – Independiente / Humanista
- 72.Pablo Andrés Morales Montoya – Independiente / Humanista
- 73.Yessenia Lía Crisóstomo Valenzuela – Independiente / Humanista
- 74.Richard Tapia Fuentes – Independiente / Humanista
- 75.Amauri Alen Quilaleo Valencia – Independiente / Humanista
F. Partido de Trabajadores Revolucionarios
76.Francisco Vladimir Flores Cobo – Partido de Trabajadores Revolucionarios
I. Partido de la Gente
- 77. Cristián Contreras Radovic
- 78.Leyla Massiel Jara López
- 79.Richard Matta Parra
- 80.Lucy Muñoz Marticorena
- 81.Sandra Luz Vergara Castro
- 82.Félix Enrique Molina Riquelme
- 83.Jacqueline Patricia Alarcón Bórquez
- 84.Andrés Henríquez Riquelme
J. Chile Grande y Unido
- 85. Jorge Galdames Horóstica – Demócratas Chile
- 86.Gonzalo Egas Pourailly – Demócratas Chile
- 87.Elizabeth Carrasco Urrutia – Demócratas Chile
- 88.Rosa Oyarce Suazo – Renovación Nacional
- 89.César Vega Lazo – Renovación Nacional
- 90.Nataly Ortúzar Méndez – Renovación Nacional
- 91.Sebastián Keitel Rondón – Independiente / Unión Demócrata Independiente
- 92.Beatriz Lagos Campos – Unión Demócrata Independiente
- 93.Mario Olavarría Rodríguez – Unión Demócrata Independiente
K. Cambio por Chile
- 94.Agustín Romero Leiva – Republicano de Chile
- 95.Enrique Bassaletti Riess – Independiente / Republicano de Chile
- 96.Catherine Cebulj Navarrete – Republicano de Chile
- 97.Enrique Muñoz Lagos – Social Cristiano
- 98.Felipe Corvalán Destefani – Social Cristiano
- 99.Ítalo Omegna Vergara – Nacional Libertario
- 100.Anita Escobar Gattas – Independiente / Nacional Libertario
- 101.Juan Carlos Gómez Escobar – Nacional Libertario
- 102.Pier Karlezi Hazleby – Nacional Libertario
