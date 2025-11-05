Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 8 en las elecciones 2025

El Distrito 8 abarca las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú. En esta zona se presenta una amplia diversidad de candidatos a diputados, entre quienes buscan la reelección y otros que viven su primera experiencia electoral.

Una gran decisión enfrentará la ciudadanía el próximo 16 de noviembre, cuando deba escoger a los 155 diputados que renovarán la Cámara Baja.

Según informó el Servicio Electoral de Chile (Servel), se han presentado cerca de 1.096 candidaturas a nivel nacional.

Uno de los distritos más relevantes en la definición de las elecciones presidenciales y parlamentarias será el Distrito 8, que incluye las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Este distrito cuenta con un cupo de ocho diputados y concentra un alto número de votantes, lo que lo convierte en un territorio clave para las distintas fuerzas políticas.

A continuación, las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 8, según la papeleta oficial publicada por el Servel:

B. Verdes, Regionalistas y Humanistas

51.César Leiva Rubio – Independiente / Acción Humanista

– Independiente / Acción Humanista 52. Carlos Astudillo Ulloa – Independiente / Acción Humanista

– Independiente / Acción Humanista 53. Javier Ibarra Reyes – Acción Humanista

– Acción Humanista 54.Guillermo Flores Contreras – Federación Regionalista Verde Social

– Federación Regionalista Verde Social 55.Christian Vittori Muñoz – Federación Regionalista Verde Social

– Federación Regionalista Verde Social 56.David Quezada Gómez – Federación Regionalista Verde Social

– Federación Regionalista Verde Social 57. Érica Velásquez Montenegro – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

– Independiente / Federación Regionalista Verde Social 58.Jaime Cayuqueo Zambrano – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

C. Unidad por Chile

59. Rubén Oyarzo Figueroa – Radical de Chile

– Radical de Chile 60. Viviana Soledad Delgado Riquelme – Liberal de Chile

– Liberal de Chile 61.Cristopher Valdivia Olate – Liberal de Chile

– Liberal de Chile 62. Gustavo Gatica Villarroel – Independiente (Comunista de Chile)

– Independiente (Comunista de Chile) 63.Marcos Barraza Gómez – Comunista de Chile

Comunista de Chile 64.Claudia Atenas Soza – Demócrata Cristiano

– Demócrata Cristiano 65.Juan Carlos Valdivia Leña – Independiente (Demócrata Cristiano)

– Independiente (Demócrata Cristiano) 66.Tatiana Urrutia Herrera – Frente Amplio

– Frente Amplio 67.Claudia Mix Jiménez – Frente Amplio

D. Izquierda Ecologista Popular, Animalista y Humanista

68.Elisa Andrea Rojas Herrera – Independiente / Humanista

– Independiente / Humanista 69.María Teresa Álvarez Aguilar – Humanista

– Humanista 70.Máximo Quitral Rojas – Independiente / Humanista

– Independiente / Humanista 71.Rossana del Pilar Tarsetti Guajardo – Independiente / Humanista

– Independiente / Humanista 72.Pablo Andrés Morales Montoya – Independiente / Humanista

– Independiente / Humanista 73.Yessenia Lía Crisóstomo Valenzuela – Independiente / Humanista

– Independiente / Humanista 74.Richard Tapia Fuentes – Independiente / Humanista

– Independiente / Humanista 75.Amauri Alen Quilaleo Valencia – Independiente / Humanista

F. Partido de Trabajadores Revolucionarios

76.Francisco Vladimir Flores Cobo – Partido de Trabajadores Revolucionarios

I. Partido de la Gente

77. Cristián Contreras Radovic

78.Leyla Massiel Jara López

79.Richard Matta Parra

80.Lucy Muñoz Marticorena

81.Sandra Luz Vergara Castro

82.Félix Enrique Molina Riquelme

83.Jacqueline Patricia Alarcón Bórquez

84.Andrés Henríquez Riquelme

J. Chile Grande y Unido

85. Jorge Galdames Horóstica – Demócratas Chile

– Demócratas Chile 86.Gonzalo Egas Pourailly – Demócratas Chile

– Demócratas Chile 87.Elizabeth Carrasco Urrutia – Demócratas Chile

– Demócratas Chile 88.Rosa Oyarce Suazo – Renovación Nacional

– Renovación Nacional 89.César Vega Lazo – Renovación Nacional

– Renovación Nacional 90.Nataly Ortúzar Méndez – Renovación Nacional

– Renovación Nacional 91.Sebastián Keitel Rondón – Independiente / Unión Demócrata Independiente

– Independiente / Unión Demócrata Independiente 92.Beatriz Lagos Campos – Unión Demócrata Independiente

– Unión Demócrata Independiente 93.Mario Olavarría Rodríguez – Unión Demócrata Independiente

K. Cambio por Chile