Cancillería asegura que millonaria deuda de Chile con la ONU no afecta la candidatura de Bachelet a la Secretaría General

09.02.2026 / 16:47

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayaron que la deuda —que alcanzaría cerca de US$ 10 millones— responde a un problema administrativo arrastrado por varios años y no a una falta de compromiso del país con la ONU.

La Cancillería salió a despejar este lunes las críticas surgidas en el Congreso y desde la oposición por el atraso en el pago de las cuotas de Chile a organismos de Naciones Unidas, asegurando que la situación financiera no tiene ningún efecto en la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo internacional.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayaron que la deuda —que, según El Mercurio, alcanza cerca de US$ 10 millones— responde a un problema administrativo arrastrado por varios años y no a una falta de compromiso del país con la ONU.

En ese sentido, recalcaron que la postulación de Bachelet se desarrolla de manera independiente y no se ve afectada por este escenario.

“Es importante aclarar que esto de ninguna forma afecta la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas”, aseguraron, según recogió La Tercera.

La cartera explicó que el origen del monto adeudado se remonta a 2019, cuando el pago de las cuotas dejó de concentrarse en Cancillería y fue distribuido entre distintos ministerios.

Varios de esos organismos, señalaron, no lograron asumir los compromisos, lo que derivó en una acumulación de pagos pendientes que regresaron a Relaciones Exteriores en 2025.

“El ministerio heredó una deuda de arrastre de varios años, la que se encuentra en proceso de regularización”, indicaron, añadiendo que, debido a la magnitud de los montos, no es posible ponerse al día de forma inmediata.

Por ello, afirmaron, se ha optado por un esquema de pagos graduales y priorizados.

