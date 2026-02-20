Dura respuesta de Cancillería a EE.UU. por revocación de visas: Citan al embajador para dar explicaciones y aseguran que no fueron notificados oficialmente

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió al secretario de Estado, Marco Rubio, luego que se informara sobre la sanción tras una acusación de comprometer la "infraestructura de telecomunicaciones" del continente.

Durante este viernes, el gobierno de Estados Unidos comunicó que revocó las visas de tres funcionarios del Gobierno de Chile, quienes fueron acusados de comprometer la “infraestructura de telecomunicaciones” del país norteamericano y del continente.

En un comunicado de prensa firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, también se hizo un reproche al Presidente Gabriel Boric por la situación.

Fue la Cancillería chilena la que respondió a la situación a través de otro comunicado, en el que manifiestan sorpresa por el hecho, aseguran que no recibieron notificación oficial y además indican que citarán al embajador de Estados Unidos en Chile a dar explicaciones.

En el documento se indica que “el Gobierno de Chile expresa sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos en que se señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional“.

“El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países. Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional”, añadieron.

A su vez, señalaron que “el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos”.

Finalmente, recordaron tres puntos: “No es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial; ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos; se recuerda que Estados Unidos es un aliado histórico y estratégico de nuestro país“.