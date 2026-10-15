Cancillería anuncia la reapertura de consulados chilenos en Venezuela luego de casi dos años

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la apertura de dos consulados de Chile en Venezuela.

El cierre se había producido hace dos años, en enero de 2025, a raíz de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Con esta decisión, las oficinas en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz retomarán sus funciones de manera parcial a partir del próximo lunes 19 de octubre.

Entre las principales funciones se encuentran la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y la habilitación del agendamiento de trámites.

Desde el lunes 26 de octubre se podrán tramitar documentos de identidad como cédulas y pasaportes, además de actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

El canciller Francisco Pérez Mackenna calificó la apertura como una “buena noticia” que “permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos”.

Y agregó que se trata de “un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”.

A fines de julio de este año, Chile y Venezuela anunciaron el inicio de una hoja de ruta para avanzar hacia la “normalización progresiva de sus relaciones bilaterales“, en una primera señal de acercamiento entre ambos países.

En una primera etapa se acordó “reactivar las relaciones consulares”, medida que apunta a avanzar posteriormente hacia una “reanudación plena de los vínculos bilaterales”.