Canciller por candidatura de Bachelet a la ONU: “Ha llegado el momento que una mujer pueda ocupar el cargo más alto”

El canciller subrayó que el liderazgo del organismo “le corresponde a América Latina”, región que —recordó— no ha tenido un representante en ese cargo en mucho tiempo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, respaldó este martes la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, anunciada horas antes por el Presidente Gabriel Boric durante su discurso ante la 80ª Asamblea General del organismo internacional.

En declaraciones a la prensa, el canciller calificó la postulación como “la candidatura más relevante que ha presentado Chile” y enfatizó que “es el turno de América Latina” de liderar la ONU, recordando que la región ha estado ausente del cargo durante décadas.

“Hace mucho tiempo el continente no tiene un representante. América Latina solamente ha contado con un secretario general hace ya muchos años y también debo destacar que es el turno de las mujeres”, señaló Van Klaveren.

“Una candidata de excepción”

El ministro también destacó la trayectoria política e internacional de Bachelet, tanto en Chile como en el sistema de Naciones Unidas:

“Chile tiene una candidata que ha tenido dos mandatos como presidenta de un país democrático. Una candidata que ha ocupado dos altos cargos en el sistema de Naciones Unidas: uno como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y otro como primera directora general de ONU Mujeres. Además, es una persona con gran experiencia”, aseguró.

En esa línea, subrayó que “ha llegado el momento en el que una mujer pueda ocupar el cargo más alto en las Naciones Unidas, y Chile tiene una candidata de excepción”.

Una oportunidad clave

Van Klaveren explicó que la presentación oficial de la candidatura se dio en este contexto porque era una oportunidad estratégica.

Este era el momento para presentar la candidatura, porque también sabemos que informalmente están corriendo otras candidaturas. Justamente varios países se han acercado a nosotros consultando cuándo se iba a presentar, y ahora, en el marco de la Asamblea General, era la oportunidad para hacerlo”, dijo.

La elección del próximo o próxima secretaria general de la ONU se realizará en 2026, una vez concluido el segundo mandato de António Guterres.