Lanzan primera guía en Chile para el cáncer de mama triple negativo, principal causa de muerte en mujeres chilenas

El cáncer de mama triple negativo afecta a mujeres menores de 40 años y es uno de los subtipos más agresivos, siendo la principal causa de muerte de las mujeres en Chile.

La agrupación Triple Negativa, Siempre Positivas lanzó este jueves su manual Mariposas de Amor, Guía del Viaje: Cáncer Triple Negativo, que busca orientar a pacientes diagnosticadas con el cáncer de mama triple negativo.

Esta es la primera guía informativa en Chile sobre el subtipo triple negativo, uno de los cánceres más agresivos, debido a que no responde a tratamientos convencionales y presenta una alta probabilidad de recaída.

El manual entrega diversa información para las pacientes, como: el proceso del diagnóstico, los efectos adversos, los tratamientos actualizados, estudios genéticos y la visión de los especialistas.

“Esta guía no es solo información médica. También responde a las preguntas que todas nos hicimos alguna vez. Es compañía en un momento donde el miedo aparece y todo se vuelve incierto. Es un camino que ninguna paciente debería recorrer sola”, señaló la presidenta de la agrupación, Ana María Araya.

Advierten que el cáncer agresivo afecta con más frecuencia a mujeres jovenes

Desde la organización precisaron la importancia de estar informados sobre la enfermedad, ya que afecta a mujeres menores de 40 años, incluso a adolescentes.

“Este subtipo de cáncer afecta principalmente a mujeres jóvenes, muchas de ellas diagnosticadas durante el embarazo o la lactancia. Es agresivo y no responde a terapias que sí funcionan en otros tipos de cáncer de mama”, indicó.

Cada año, 650 personas son diagnosticadas con este subtipo, que se ha convertido en la principal causa de muerte de las mujeres en Chile. Es por eso que, desde marzo de 2026, el gobierno incluyó en el sistema público de salud la inmunoterapia para tratar este tipo de cáncer, que es uno de los tratamientos más efectivos para el triple negativo.

“Logramos, durante el periodo legislativo, incorporar la inmunoterapia en el presupuesto, y desde marzo ya es una realidad en el sistema público. Pero, siendo honesta, para algunas llegó tarde. Por eso es fundamental seguir avanzando para que todas las pacientes accedan oportunamente al mejor tratamiento disponible”, subrayó la exdiputada Erika Olivera, quien asistió a la instancia por ser madrina de la agrupación.

Pese a los avances en salud, la cirujana oncóloga y mastóloga, Militza Petric, explicó que todavía hay brechas en el sistema, como el acceso desigual a diagnóstico y tratamientos.

“A pesar de los avances alcanzados en diagnóstico precoz y en el desarrollo de opciones terapéuticas, aún existen notables brechas en la integración sistemática de la asesoría genética en la atención de las pacientes. Uno de los principales retos es el acceso oportuno y equitativo a estudios genéticos, a pesar de la evidencia sobre su impacto clínico y la existencia de un respaldo normativo“, declaró.