Cancelan Alerta Roja en Puente Alto por incendio forestal: SEC reporta 34 mil clientes sin suministro eléctrico

La Corporación Nacional Forestal informó que el siniestro se encuentra controlado. Sin embargo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles reportó que actualmente cerca de 34 mil personas se encuentran sin suministro eléctrico en la comuna de Puente Alto.

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Roja para la comuna de Puente Alto debido a un incendio forestal.

El siniestro se encuentra cercano a sectores poblados. De manera preliminar, según informó Senapred, “no se reportan daños a viviendas ni afectación a personas”.

En el lugar trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, junto a tres brigadas, un técnico, una aeronave y un camión aljibe, en labores de combate del incendio.

#SENAPREDRM Se declara Alerta Roja para la comuna de Puente Alto por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/fgTKok3l2d pic.twitter.com/21MlUaeWB1 — SENAPRED (@Senapred) February 21, 2026

Actualización del incendio en Puente Alto

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó, a través de X, que el siniestro se encuentra controlado. En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que cerca de 34 mil usuarios permanecen sin suministro eléctrico.

CONTROLADO Incendio forestal “Hacienda El Peñón 2”. Región Metropolitana, comuna Puente Alto. ▶️ Superficie: 1,5 hectáreas. pic.twitter.com/gk5XITN4dn — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) February 21, 2026

#SENAPREDRM Se cancela Alerta Roja para la comuna de Puente Alto por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/fgTKok3l2d pic.twitter.com/jtZjuxn2pX — SENAPRED (@Senapred) February 21, 2026

La Compañía General de Electricidad (CGE) aclaró a los clientes de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo que se registró una “falla en una línea de transmisión” ajena a la empresa, lo que mantiene el corte de energía en amplios sectores.

Informamos a nuestros clientes de las comunas de #PuenteAlto, #Pirque y #SanJosédeMaipo, que la interrupción del suministro eléctrico se debe a una falla en una línea de transmisión, ajenas a CGE. Brigadas de CGE realizan inspección para maniobras de recuperación. Seguiremos… pic.twitter.com/XpLYOW0DLX — CGE Clientes (@CGE_Clientes) February 21, 2026

Esta noticia fue actualizada a las 17:14 horas.