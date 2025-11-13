País elecciones presidenciales

Campaña de Evelyn Matthei no logra llenar el Santa Laura para acto final, pese a expectativas del comando

Por CNN Chile

13.11.2025 / 21:36

Aunque el acto incluyó presentaciones musicales y asistentes caracterizados con chalecos reflectantes y pelucas rubias, en alusión a virales protagonizados por la candidata, no logró llenar la capacidad del recinto.

Este jueves la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cerró su campaña con un evento organizado en el Estadio Santa Laura.

A tres días de que se realicen las elecciones presidenciales y parlamentarias, la cita de cierre estaba pactada desde las 19:00 horas y pese a que el afiche con el que fue promocionado el evento prometía “el cierre más grande de Chile”, no logró llenar el recinto.

Hasta las 19:40 de esta tarde todavía quedaban entradas disponibles en los sectores de Cancha Izquierda y Tribuna Lateral.

Durante la realización del evento, se presentaron grupos como Zúmbale Primo y La Gran Mezcla, además de adherentes vestidos con chaleco reflectante y peluca rubia, vestimenta que el evento instó a llevar a los asistentes con el objetivo de emular el video viral de Matthei intentando dirigir el tránsito y posteriormente intentando correr de los periodistas para evitar ser entrevistada.

