Campaña contra el sarampión en Chile: Gobierno alerta por brote regional y más de 140 mil niños sin segunda dosis

El Ministerio de Salud (Minsal) lanzó este miércoles la campaña “Chile contra el sarampión”, que busca reforzar el llamado a padres y tutores para vacunar a los menores de edad ante el brote actual de la enfermedad en países vecinos como Argentina y Perú.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, señaló que “en Chile no tenemos transmisión comunitaria de sarampión desde los 90; sin embargo, en la mayoría de los países de nuestra región hay brotes importantes de sarampión“, según consignó La Tercera.

Asimismo, advirtió que más de 143 mil niños en el país aún no completan el esquema de vacunación contra el sarampión, al no contar con su segunda vacuna.

“Son más de 143 mil niños que no se han puesto la segunda dosis. No queremos tener transmisión comunitaria de sarampión en el país, y la única forma de evitarlo es que tengamos a la población vacunada”, recalcó.

Agregó que “es importante que lo hagan ya (…) Nosotros reforzamos este tema porque no queremos tener transmisión comunitaria de sarampión en el país, y la única forma de evitar la transmisión comunitaria es que tengamos a la población vacunada con una cobertura sobre el 95 % a nivel nacional”.

Por último, hizo un llamado adicional a vacunarse contra los virus respiratorios y enfatizó que es importante que los menores de edad se vacunen antes de la vuelta a clases.

Brote de sarampión en América Latina

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, Giovanni Escalante, reportó que hay más de 22 mil casos de sarampión en el continente.

“En las Américas está habiendo más de 22.000 casos de sarampión. Es el doble de casos que el año pasado y con lamentables fallecimientos. Y también estamos viendo que hay casos de sarampión en los países vecinos”, señaló.

De los casos registrados, advirtió que hay brotes activos en Perú, Bolivia y Argentina.

“Chile está libre de sarampión; no obstante, puede haber casos importados y, si no hay suficiente cobertura, puede diseminarse más en el país (…) Hago un llamado a la responsabilidad también de las familias para que verifiquen el carnet de vacunación”, manifestó.

Por su parte, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, recordó que hay puntos de vacunación que funcionan los siete días de la semana.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en Chile?

Desde el Gobierno, recordaron que las personas que deben vacunarse contra el sarampión son: