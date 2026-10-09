Camioneros de San Antonio anuncian caravana por alza de costos y tarifas sin reajuste desde 2021

Cerca de 100 camioneros se movilizarán este viernes en San Antonio para exigir un reajuste de las tarifas de transporte ante el aumento de sus costos operacionales.

La protesta fue convocada por la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio, cuyos integrantes se concentrarán desde las 10:00 horas en el sector de Ojos de Mar. La caravana comenzará a las 11:00 y recorrerá distintos depósitos extraportuarios de la comuna.

Según consignó Radio Bío Bío, el gremio cuestiona el alza de los combustibles y asegura que las tarifas que pagan los generadores de carga permanecen sin reajustes desde 2021.

“Es una burla y una risa para el camionero, para el transportista acá en San Antonio”, afirmó el presidente de la agrupación, Manuel Araya.

Los transportistas también expresaron preocupación por la próxima habilitación de cuatro nuevos pórticos de cobro en la provincia, dos por cada sentido de circulación, debido al impacto que podrían tener en sus costos.

La Delegación Presidencial Provincial informó que la manifestación no contempla cortes de tránsito ni bloqueos en los accesos al puerto o en las principales rutas de ingreso a San Antonio.

Desde la Federación Regional de Dueños de Camiones de la Quinta Región señalaron que no convocaron a la protesta, aunque comparten sus demandas. El gremio trabaja además con el Gobierno en un mecanismo que permita traspasar las variaciones del precio del combustible a los generadores de carga.