Camión escáner permitió detectar contrabando de fuegos artificiales, cigarros y sustancias anabólicas en Paso Los Libertadores

Entre los elementos incautados había 27 cajas con 1.620 tiros de fuegos artificiales tipo “torta”.

Aduanas incautó fuegos artificiales, cigarros y sustancias anabólicas de contrabando a un camión que transitaba por el Paso Los Libertadores.

En primera instancia y en los documentos, se trata de un vehículo mayor proveniente desde Argentina que ingresaba a Chile con una carga de latas de duraznos en mitades; sin embargo, tras analizar las imágenes entregadas por el camión escáner, se detectó que había mucho más que la carga declarada a los fiscalizadores de Aduanas.

En la posterior revisión física, se descubrieron cajas ocultas envueltas en bolsas negras y recubiertas con cinta de embalaje, en las que se encontraron diversos productos no declarados, como cigarrillos, fuegos artificiales, sustancias anabólicas, quemadores de grasa y repuestos automotrices, todos ocultos entre la carga regular.

El director regional (s) de Aduanas, Henry Domingo, relevó que “este tipo de detecciones refleja el compromiso de Aduana con la protección del país frente al contrabando y el ingreso ilegal de mercancías que pueden poner en riesgo la salud y seguridad de la población”.

“En este caso, fue crucial el trabajo de selección del equipo de la Unidad de Inteligencia y Análisis y de los operadores del camión escáner, que detectaron inmediatamente la anormalidad en las imágenes. Este caso puntual es delicado por el tipo de mercancías que traía ocultas: fuegos artificiales, cigarrillos y medicamentos, que representan un peligro real para la salud y seguridad de la ciudadanía”, acotó.

En total, se incautaron 27 cajas con 1.620 tiros de fuegos artificiales tipo “torta”, 398 cajetillas de cigarrillos, 40 cajas con 800 dosis del anabólico Androlic Mesterolona y 188 cajas con 9.400 unidades de quemadores de grasa, además de 93 piezas de repuestos para vehículos.

Aduanas dio cuenta de los hechos a la Fiscalía, que instruyó derivar el procedimiento a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Los Andes.