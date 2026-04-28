MOP detecta más de 10 mil kilómetros de caminos rurales sin mantención por problemas en contratos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) detectó más de 10 mil kilómetros de caminos rurales sin mantención, debido a problemas asociados a contratos de conservación vial vencidos o no renovados a tiempo.

Más de 10 mil kilómetros de camino con problemas contractuales

Según informó la cartera, la situación afecta a distintos puntos del país y genera especial preocupación de cara al invierno, principalmente en zonas rurales del sur.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, calificó el escenario como “preocupante” y advirtió que puede impactar directamente a comunidades que dependen de estas rutas para conectividad, transporte y acceso a servicios básicos.

“Encontramos una situación muy compleja: el abandono de muchos caminos rurales, dado que los contratos globales de mantención no están al día”, señaló el secretario de Estado, según consignó BioBioChile.

De acuerdo con el MOP, más de 30 contratos de mantención ya vencieron hace meses y otros 30 se encuentran próximos a vencer, lo que dejaría cerca de 10.500 kilómetros de caminos sin arreglos o conservación regular.

Arrau sostuvo que el ministerio trabaja para resolver la situación, aunque reconoció que los procesos de licitación requieren tiempo. Por ello, la cartera comenzó a advertir a parlamentarios y alcaldes sobre eventuales efectos en sus territorios.

La Dirección de Vialidad busca agilizar los contratos de conservación global, que abarcan una extensión total de 22.197 kilómetros y consideran una inversión aproximada de $367.135 millones.

Durante abril, el MOP espera publicar 38 licitaciones de contratos de conservación, con el objetivo de reactivar las mantenciones y reducir el impacto en las comunidades rurales.