Cambio de mando: ¿Qué autoridades y líderes internacionales confirmaron su asistencia?

La nómina podría ampliarse dentro de los próximos días en caso de sumarse nuevas delegaciones.

El próximo miércoles 11 de marzo será el cambio de mando presidencial, jornada en que Gabriel Boric dejará La Moneda y José Antonio Kast asumirá como nuevo presidente.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó los distintos jefes de Estado y altas autoridades extranjeras que viajarán al país para participar.

Desde el Ejecutivo señalaron que la nómina podría ampliarse dentro de los próximos días, en la medida en que se sigan confirmando delegaciones.

La actividad central se realizará en el Congreso Nacional, en Valparaíso, y posteriormente el nuevo mandatario se trasladará al Palacio de La Moneda para iniciar su periodo.

¿Qué autoridades y líderes internacionales confirmaron su asistencia al cambio de mando?