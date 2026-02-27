País cambio de mando

Cambio de mando: ¿Qué autoridades y líderes internacionales confirmaron su asistencia?

Por CNN Chile

27.02.2026 / 10:46

La nómina podría ampliarse dentro de los próximos días en caso de sumarse nuevas delegaciones.

El próximo miércoles 11 de marzo será el cambio de mando presidencial, jornada en que Gabriel Boric dejará La Moneda y José Antonio Kast asumirá como nuevo presidente.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó los distintos jefes de Estado y altas autoridades extranjeras que viajarán al país para participar.

Desde el Ejecutivo señalaron que la nómina podría ampliarse dentro de los próximos días, en la medida en que se sigan confirmando delegaciones.

La actividad central se realizará en el Congreso Nacional, en Valparaíso, y posteriormente el nuevo mandatario se trasladará al Palacio de La Moneda para iniciar su periodo.

¿Qué autoridades y líderes internacionales confirmaron su asistencia al cambio de mando?

  • Felipe VI, rey de España
  • Javier Milei, presidente de Argentina
  • Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
  • Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica
  • Daniel Noboa, presidente de Ecuador
  • Nasry Asfura, presidente de Honduras
  • Tamás Sulyok, presidente de Hungría
  • José Raúl Mulino, presidente de Panamá
  • Santiago Peña, presidente de Paraguay
  • Luis Abinader, presidente de República Dominicana
  • Yamandú Orsi, presidente de Uruguay
  • Alix Didier Fils-Aimé, primer ministro de Haití
  • Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao
  • Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador
  • Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial
  • Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia
  • Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva

