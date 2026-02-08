Cambio de hora en Chile: El horario de invierno regresa en abril

El cambio significa retroceder en 60 minutos al llegar la medianoche.

Chile ya tiene fecha para el próximo cambio de hora y el país se prepara para retomar el horario de invierno 2026.

Según lo establecido en la normativa vigente, el horario de verano se mantendrá hasta el primer sábado de abril. De esta forma, el cambio se concretará la noche del sábado 4 de abril de 2026, cuando a las 00:00 horas los relojes deberán atrasarse 60 minutos, volviendo a marcar las 23:00.

Esto se debe al decreto 224, el cual establece el mejor aprovechamiento de la luz natural.

Este ajuste se aplicará en gran parte del territorio continental e insular, incluyendo la isla de Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, donde el cambio se realizará a las 22:00 horas.

Sin embargo, no todas las regiones deberán modificar su horario: Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena quedarán excluidas, ya que mantienen el mismo huso horario durante todo el año debido a sus condiciones geográficas y de luminosidad.