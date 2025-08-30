Cambio de hora en Chile: Expertos piden al Gobierno suspender la medida por efectos en la salud mental

El Instituto Chileno de Políticas Públicas pidió al Gobierno suspender el cambio de hora previsto para el 6 de septiembre, alertando sobre los efectos negativos en la salud mental y física de grupos vulnerables, incluyendo personas con autismo, depresión y trastorno bipolar.

El Instituto Chileno de Políticas Públicas realizó un llamado urgente al Gobierno de Chile para suspender el cambio de hora previsto para el 6 de septiembre, medida que, según expertos, puede afectar la salud física y mental de la población.

A este llamado se sumaron organizaciones de apoyo al autismo, entidades de la tercera edad y la Red Nacional de Salud.

Según los especialistas, la alteración horaria genera trastornos del sueño, aumento de estrés y ansiedad, así como un mayor riesgo de problemas cardiovasculares y metabólicos, afectando especialmente a grupos vulnerables como personas con autismo, TDAH, depresión o trastorno bipolar.

El presidente del Instituto, Humberto García, señaló que la medida “no resulta razonable” y advirtió que la comunidad podría verse obligada a judicializar la demanda si no se suspende el cambio.

Chile ya experimentó con la eliminación del cambio horario entre 2015 y 2016, manteniendo el horario de verano de forma permanente, aunque la medida fue revertida por razones energéticas.

El Instituto subraya que la prioridad debe ser la salud pública, especialmente tras los impactos de la pandemia en el bienestar mental de la ciudadanía.