Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que reconoce el derecho al cuidado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes el proyecto de ley que reconoce el derecho a cuidado y establece el Sistema de Cuidados.

La Sala aprobó el informe de la Comisión Mixta por 90 votos a favor y 38 abstenciones. Ahora, el acuerdo será votado en el Senado y, de ser aprobado, se remitirá al Ejecutivo para ser promulgado como ley de la República.

El texto que emanó de la Comisión “valida el artículo que define la función de supervisión de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, estableciendo su rol respecto de los órganos de la Administración del Estado”, indicó la Cámara.

Además, faculta a dicha Secretaría para supervisar que los organismos públicos “adecúen sus convenios e instrumentos de gestión a las orientaciones generales definidas por el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados”.

La Secretaría también tendrá la función de verificar que “se dicten orientaciones técnicas específicas según los servicios que cada organismo provea, directamente o a través de terceros”.

Junto con ello, se estipula la obligación de los servicios públicos para remitir anualmente un informe a la Secretaría de Apoyos y Cuidados, en el cual se deberá dar cuenta del cumplimiento de las orientaciones.

También se suman nuevas obligaciones a los ministerios relacionados y criterios específicos para la gestión local y sectorial, además de fortalecer la integración de políticas, planes y programas vigentes en la formulación de los instrumentos del Sistema Nacional de Cuidados.