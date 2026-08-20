Cámara de Diputados discutirá proyecto: Buscan aumentar sanciones por el no uso de sillas infantiles en vehículos

La Cámara de Diputadas y Diputados discutió y aprobó la idea de legislar el proyecto que busca aumentar las sanciones por el no uso de sillas infantiles en vehículos.

La propuesta, que fue aprobada por 123 votos a favor y una abstención, modifica la Ley de Tránsito al incrementar las sanciones por incumplir las normas sobre sistemas de retención infantil (SRI).

Fue presentada en una moción de los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla, Álvaro Carter y Natalia Romero, junto a los exparlamentarios Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Cristian Labbé y Cristhian Moreira.

Asimismo, busca aumentar las penas para quienes trasladen a niños menores de 12 años en los asientos delanteros de autos, camionetas, camiones y vehículos similares, con excepción de vehículos de cabina simple.

Cabe señalar que la normativa vigente indica que los menores de 12 años no pueden viajar en los asientos delanteros y que los conductores son los responsables del uso obligatorio del SRI para niños de hasta 8 años que se trasladen en los asientos traseros.

En ese sentido, la iniciativa plantea sumar que el incumplimiento de dichas obligaciones tenga una sanción más elevada a la que rige actualmente. Así, se busca que la multa pase de 3 a 6 UTM y que la suspensión de la licencia pase de 30 a 45 días.