Cámara constituye comisión revisora de AC contra ministro Ulloa: Alejandra Placencia (PC) presidirá la instancia

La Cámara de Diputadas y Diputados constituyó este lunes la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, vinculado a la polémica red de influencias del abogado Luis Hermosilla.

La instancia quedó presidida por la diputada comunista Alejandra Placencia, tras una breve suspensión de la sesión necesaria para definir quién asumiría el rol que nadie parecía querer.

La comisión tiene prevista su primera sesión para este martes, aunque aún no se ha confirmado la nómina completa de invitados.

Se espera la participación de asociaciones de funcionarios del Poder Judicial, representantes del Consejo para la Transparencia y periodistas que elaboraron los reportajes que destaparon el rol del juez Ulloa en el Caso Audios.

También se acordó pedir a los comités parlamentarios autorización para realizar sesiones extraordinarias en el ex Congreso Nacional, en paralelo a la actividad legislativa regular.