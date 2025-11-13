Cámara Baja discutirá proyecto que sanciona el reclutamiento de menores de edad en bandas criminales

La iniciativa establece una sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, entre 61 días a 3 años y 1 un día a quien reclute a un menor de 18 años para que sea parte de una organización delictual.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto que modifica el Código Penal y que busca tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad en bandas criminales, con el objetivo de cometer ilícitos.

La iniciativa, presentada por un grupo transversal de parlamentarios encabezados por Vlado Mirosevic, estipula una “sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día) a quien reclute a un menor para integrar una organización delictiva”.

Se entenderá por “reclutar” el hecho de “inducir, promover, facilitar o captar a un niño o niña o adolescente, para que participe en la asociación delictiva o criminal”.

Adicionalmente, la pena subirá a grado máximo (hasta cinco años) si el reclutamiento “se realiza mediante violencia, amenazas, coacción o aprovechando la vulnerabilidad o dependencia del menor”.

El texto indica que el consentimiento del menor de 18 años no eximirá de responsabilidad al adulto reclutador.

En medio del debate parlamentario en la Comisión, la discusión se centró en la responsabilidad del reclutador como sujeto activo del delito, en el caso de que este sea menor de edad.

En ese escenario, “las sanciones se remitirán a la penalidad establecida en la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente”.

Entre los argumentos de la propuesta, se apuntó a la preocupación por la evolución de la delincuencia en Chile, así como las vulneraciones a los derechos de las infancias y adolescencias.