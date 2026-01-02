Cámara Baja discutirá proyecto que busca proteger cielos con valor para la observación astronómica

La iniciativa fue respaldada por 8 votos a favor en la Comisión de Medio Ambiente.

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que busca establecer medidas de protección de cielos en zonas con valor científico y de investigación para la observación astronómica.

La instancia respaldó la iniciativa con 8 votos a favor, uno en contra y una abstención y su objetivo es “resguardar las condiciones óptimas de observación astronómica en el norte de Chile, reconocido internacionalmente por la calidad de sus cielos nocturnos”.

Con ese fin, se establecen restricciones y definiciones claves, “como la delimitación de áreas astronómicas y la creación de zonas de exclusión especial“.

Antes de la votación, el diputado Cristóbal Martínez presentó algunas inquietudes, apuntando a la norma técnica actual y “por qué fallo en materia de protección lumínica”.

El diputado Félix González -impulsor de la iniciativa- señaló que la normativa actual es insuficiente e inútil para proteger la labor del Observatorio Paranal.

Así, detalló que la observación astronómica no puede ser alterada solamente por la contaminación lumínica, sino que también puede ser por turbulencias, vibraciones y polvo en suspensión.

Por ejemplo, dijo, el proyecto INNA de AES Andes “para generar hidrógeno y amoniaco verde, considera torres eólicas que generarían turbulencias. Dicha situación afectaría un cielo y aire estable para la astronomía”.

González añadió que la propuesta legal estipula un perímetro de protección de 70 metros y que se establece que la observación astronómica no sea con fines bélicos y que se respete el porcentaje actual de 10% dirigido a tiempo de observación para científicos chilenos.