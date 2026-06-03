Cámara Baja: Comisión respalda proyecto que elimina el feriado irrenunciable en días de elecciones

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca eliminar el feriado irrenunciable en días de elecciones y plebiscitos. Próximamente será discutido en sala.
En la instancia estuvo presente la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien señaló que el Gobierno confirmó su respaldó a la iniciativa.
La iniciativa busca terminar con la prohibición que tienen los centros comerciales de funcionar durante jornadas electorales, con el argumento de las pérdidas económicas a los negocios.
Desde la Cámara aclararon que la normativa elimina el feriado irrenunciable, pero mantiene la calidad de feriado laboral que tienen los días domingos de elecciones.
Asimismo, aumenta de tres a cuatro horas el tiempo que tendrán los trabajadores de dichos comercios para ausentarse de sus labores y poder cumplir con su voto.
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