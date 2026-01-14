Cámara aprueba reajuste del sector público, pero indicaciones de “amarre” fueron rechazadas: Gobierno buscará reponerlas

La iniciativa fija un aumento total del 3,4 %, dividido en un 2,0 % desde diciembre de 2025 y un 1,4 % a partir del 1 de junio de 2026.

El proyecto que establece un reajuste salarial para los funcionarios del sector público fue despachado este miércoles por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora deberá ser discutido en el Senado.

La iniciativa fija un aumento total del 3,4 %, dividido en un 2,0 % desde diciembre de 2025 y un 1,4 % a partir del 1 de junio de 2026.

El reajuste, que incluye además bonos y aguinaldos para funcionarios, beneficiará a trabajadores de diversas reparticiones, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Agencia de Datos Personales.

Indicaciones de “amarre” fueron rechazadas

Aunque la mayoría de los artículos fueron aprobados —119 de 132—, las indicaciones denominadas de “amarres”, fueron rechazadas.

Entre ellas se incluyen la ampliación de giro de Correos de Chile y Enap, el aporte de los Gobiernos Regionales (GORE) a empresas públicas y el calendario para la entrada en vigencia de ciertos Servicios Locales de Educación Pública (SLEPs).

Gobierno buscará reponer indicaciones rechazadas

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, adelantó que buscarán reponer los artículos rechazados durante la discusión en el Senado, especialmente aquellos negociados con la Mesa del Sector Público.

“Nosotros, como hemos conversado con los dirigentes del sector público, al menos en el caso de las normas que fueron rechazadas y que han sido abordadas por la Mesa del Sector Público, las vamos a reponer para su discusión en el Senado. Tenemos mucha confianza en la posibilidad de diálogo y lograr acuerdos amplios”, detalló.

El secretario de Estado enfatizó que la votación general mostró un apoyo transversal: “Se ha aprobado en general, este proyecto de ley se ha aprobado por una amplia mayoría. La votación fue 94 a 35, lo que da cuenta de un respaldo que excede a los especialistas propiamente tal, se aprobaron también de forma muy mayoritaria el reajuste y todos los beneficios económicos acordados por la Mesa del Sector Público”.

Finalmente, Grau calificó el despacho del proyecto como “un avance importante” y subrayó la relevancia de lograr acuerdos amplios.

“Hay mucho debate, pero después, cuando uno ve los resultados, estamos hablando de 119 artículos de 132 y, por supuesto, se aprobó el reajuste, que es el elemento central de esta ley. Vamos a seguir conversando esto en el Senado y tenemos mucha confianza en la posibilidad de diálogo y lograr acuerdos amplios, como hemos logrado durante todas estas administraciones”, puntualizó.