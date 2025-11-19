Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow

La acción fue visada por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow. La acción había sido presentada por sus eventuales responsabilidades en los errores de los cobros de las cuentas de luz.

La acusación fue respaldada por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

Ahora, la instancia pasará al Senado, donde será sostenida por los diputados Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Carla Morales.

Pardow dejó el Ministerio de Energía luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cálculo de las cuentas de luz. Posteriormente, surgió un nuevo antecedente.

La empresa transmisora Transelec informó que aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y de costos vinculados a infraestructura, lo que habría generado una sobrecobranza cercana a US$ 100 millones, cifra que pagan hogares y empresas.

Durante las últimas semanas, además, se apuntó a un eventual conflicto de interés.

Esto, luego de que se revelara que su pareja, la abogada Catalina Iñiguez, trabajó en un estudio jurídico que defendió a Transelec ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

De todos modos, el exministro dijo que las declaraciones de intereses y patrimonio se realizaron “siguiendo un estricto apego a las normas” y que tanto su relación con su pareja como la actividad laboral de Iñiguez fueron reportadas de manera completa y oportuna, como establece la Ley de Transparencia.

“Es falso. No hay ninguna irregularidad al respecto”, afirmó en el Congreso Nacional este martes.