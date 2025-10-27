Calor extremo en Santiago: Temperaturas llegarán hasta los 31°C esta semana

La capital enfrentará una nueva semana marcada por altas temperaturas.

Durante esta semana, la Región Metropolitana enfrentará un nuevo episodio de calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 31°C en algunos sectores de la capital.

Según información de Meteored, este lunes 27 será uno de los días más moderados, con máximas cercanas a los 26°C y presencia de nubosidad parcial. Esto se debe a la influencia de una vaguada en altura y una baja térmica, fenómenos que favorecerán el ingreso de nubosidad baja hacia los valles interiores de la zona central, generando un respiro temporal en las altas temperaturas.

El clima de este lunes será propicio para realizar actividades físicas al aire libre, siempre que se evite una exposición prolongada al sol.

A partir del martes 28, se espera un ascenso sostenido en las temperaturas, con máximas de 29°C en el centro de Santiago, y cerca de 28°C en comunas como Puente Alto y Maipú. En tanto, en Colina y Lampa los termómetros podrían llegar hasta los 31°C.

Halloween marcará el descenso térmico

El miércoles se mantendrán valores similares, entre 29°C y 31°C, mientras que el jueves se registraría la jornada más calurosa de la semana, con temperaturas que podrían superar los 31°C en sectores del interior de la región.

Finalmente, el viernes 31, día en que se celebra Halloween, se prevé un descenso en las temperaturas y un aumento en la nubosidad, marcando el fin de una semana de altas temperaturas en la capital.